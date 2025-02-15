Antalya'da Eğlence Merkezlerine SGK Denetimi
Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu ekipleri, eğlence merkezlerinde kayıt dışı çalışanları kontrol etmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılan denetimlerde yabancı çalışanların evrakları da incelendi.
Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ekiplerince eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
SGK müfettişleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Muratpaşa ilçesindeki Kaleiçi'nde yer alan eğlence merkezlerini denetledi.
Ekipler, söz konusu iş yerlerinde kayıt dışı çalışan olup olmadığını kontrol etti, yabancı çalışanların evraklarını inceledi.
Ekiplerin, bu tür denetimlere devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel