Antalya'da 3 merkezi ilçedeki içkili restoran, kafe ve barlara yönelik 48 ekip 102 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya-9' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında birçok suç ve ihlal tespit edildi.

Antalya'da eğlence merkezlerine 48 ekip 102 polisle 'huzur' uygulaması

Polis umuma açık faaliyet gösteren içkili restoran, kafe ve barları denetledi

ANTALYA - Antalya'da 3 merkezi ilçedeki içkili restoran, kafe ve barlara yönelik 48 ekip 102 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya-9' uygulaması gerçekleştirildi.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Huzur Antalya-9 Uygulaması " gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan toplam 48 ekip ve 102 personelin katıldığı uygulamada, umuma açık faaliyet yürüten içkili restoran, cafe ve 48 araç denetlendi. Bin 920 şahsın incelemesinin yapıldığı uygulamada, arandığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı, yoklama kaçağı 2 şahsa tebligat yapıldı, 1 tahdit konulu yabancı uyruklu şahıs ve 2 yaşı küçük çalışan hakkında işlem gerçekleştirildi.

Üzerinde silah bulunan 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan, 10 kilogram eroin ve 1 kilogram Met uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan, eksiği bulunan 11 işletmeye de işlem yapıldı.