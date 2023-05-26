Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım

Antalya'da anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonu gibi yaklaşık 2 milyar liralık 63 proje, hayata geçiriliyor.

Antalya'da anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonu gibi yaklaşık 2 milyar liralık 63 proje, hayata geçiriliyor.

Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından yürütülen ve çalışmaları devam eden eğitim yatırımlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'da eğitim altyapısını daha da güçlendirmek, çocukların daha modern ve donanımlı okullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Eğitimle ilgili 11 ilçede 1 milyar 808 milyon 893 bin 983 liralık yatırıma imza atıldığını aktaran Yazıcı, bunların anaokulu, ilkokulu, ortaokul, lise, pansiyon ve spor salonu gibi 63 projeyi kapsadığını belirtti.

Kentte eğitimde iyi bir ivme yakaladıklarını anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu eğitim yatırımlarıyla Antalya'mızı eğitimde de zirveye taşımaya kararlıyız. Projelerimizi bir an önce bitirip öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. En kıymetlilerimizin renklendireceği bu okulların sağlam ve güvenilir olması bizim ilk önceliğimiz. Yavrularımızın cıvıltılarının bu okulları şenlendirmesi için sabırsızlanıyoruz. Çünkü bu binalara hayat veren onlar. Eğitime yaptığımız yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır sloganıyla Antalya'mızın eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yazıcı, katılımcılara da eğitime önem vermeleri yönünde önerilerde bulunarak, gençlerin eğitimdeki başarılarını yükseltmek için daima yeni çalışmalar içinde olmalarını istedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile YİKOB temsilcileri katıldı.