Antalya'da eğik evlerde diken üstünde yaşam Seneler önce yumuşak zemine yapılan gecekondular zamanla yan yatmaya başladı, evlerin içi rampa gibi oldu 200 gecekondunun bulunduğu alanda çoğu evde yana ve öne doğru yatmalar gözlendi, bazılarında da çatlaklar oluştu Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz:...

Antalya'da eğik evlerde diken üstünde yaşam

Seneler önce yumuşak zemine yapılan gecekondular zamanla yan yatmaya başladı, evlerin içi rampa gibi oldu

200 gecekondunun bulunduğu alanda çoğu evde yana ve öne doğru yatmalar gözlendi, bazılarında da çatlaklar oluştu

Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz : "Bir sallantıda yıkılırlar"

61 yıldır bölgede yaşayan vatandaş: "Evin içi rampa gibi"

ANTALYA - Antalya'da seneler önce arıkların geçtiği yumuşak zemine inşa edilen gecekondular zamanla yan yatmaya başladı. YBelirgin bir şekilde yana ve öne doğru yatan çoğu evde eğilmelerin yanı sıra çatlaklar da oluştu. Mahalle muhtarı, en ufak sallantıda çoğu evin yıkılabileceği uyarısında bulunurken, bölge sakini bir vatandaş ise, "Evin içi de yana yatmış durumda ve rampa gibi. Tutup beton dökersen öyle düzeliyor. Şuana kadar yıkılan ev olmadı ancak çatlaklar oluyor, onları da alçıyla sıvıyoruz" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi'nde, 'Yediarıklar' diye bilinen bölgeden geçen arıkların kurumasının ardından 1965 yılında yumuşak zemine yapılaşma başladı. Zemindeki çökmeler nedeniyle alanda bulunan 200 civarındaki gecekondudan birçoğu, göçükten etkilenerek yana ve öne doğru yatmaya başladı. Zaman ilerledikçe evlerdeki eğim de artarak neredeyse yıkılacak duruma geldi. Bir bölümü tapu tahsis belgeli olduğu belirtilen gecekondulardaki vatandaşlardan bazıları evlerinde oturmaktan vazgeçti, bazıları ise yaşamını sürdürmeye ediyor.

"Bir sallantı olsa yıkılırlar"

Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, mahalleden daha önce geçen yedi arıklardaki suyun çekilmesinin ardından bölgeye gecekondular yapıldığını ve toprakta yaşanan çökmeler sonucu evlerde yan yatmalar yaşandığını kaydetti. Yılmaz "200 civarında burada gecekondu var. Yazıktır, günahtır. Buradaki bir evde mesela içinde hala yatan var. Allah korusun burada bir sallantı olsa yıkılacaklar. Evlerin içi de yamuk. 40'a yakın kişinin tapu tahsis belgesi var ancak diğerlerinin yok" ifadelerini kullandı.

"Evin içi rampa gibi"

61 yıldır bölgede yaşayan 87 yaşındaki Kemal Çetin de, suyun çekilmesi sonucu evlerin yan yatmaya başladığını ve bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. "Deprem olsa hepsi yıkılır" diyen Çetin, tedirgin olmadığını belirterek, "Ev yatınca mecbur evin içi de yana yatıyor ve rampa gibi oluyor. Tutup beton dökersen öyle düzeliyor. Şuana kadar yıkılan olmadı ancak çatlaklar oluyor, onları da alçıyla sıvıyoruz. Allah yıkım göstermesin" diye konuştu.