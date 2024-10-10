Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Eczaneden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Antalya'da Eczaneden Hırsızlık Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir eczaneden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Eczane sahibi, kasaların açık olduğunu fark ederek polise başvurdu. Güvenlik kameraları, şüphelinin eczaneye girdiği anı kaydetti.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir eczaneden hırsızlık yapılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kökez Mahallesi'nde sahibi olduğu eczaneye gelen Ayşe Baygut, para kasalarının açık olduğunu fark edince iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Gece saatlerinde bir kişinin eczaneye girip, kasadaki para ile bazı ilaçları aldığını gören Baygut, İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasında, şüphelinin, eczanenin camından girerek kasadaki parayı ve ilaçları bir çantaya koyduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Güvenlik Kamerası Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa antalya Eczane Güncel Yaşam Polis Suç

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı

Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamla ilgili isyan ettiren detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Ekim Bornova, Torbalı, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Ünye 1957 Spor Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Erzincan Ulalar Spor Ordu Galata Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Gümüşhane SF Kopuzlar Vakfı Veliköyspor maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.