Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
? Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.