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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 2 cep telefonu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Y. gözaltına alınırken diğer şüpheli İ.S. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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