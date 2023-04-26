Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyonda, 45 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 2 cep telefonu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden S.Y. gözaltına alınırken diğer şüpheli İ.S. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel