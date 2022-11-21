Antalya'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı
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Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 57 ekip ve 140 personelin katımıyla 18 Kasım Cuma günü kent merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 73 kişi yakalanarak emniyete getirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel