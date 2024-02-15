Antalya'da düzenlenen operasyonda 92 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 92 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 52 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.