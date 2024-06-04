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Antalya'da düzenlenen operasyonda 630 kişi yakalandı

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Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 630 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla son bir hafta içerisinde operasyonlar yaptı. Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 630 kişi yakalandı. Yakalananlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 630 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla son bir hafta içerisinde operasyonlar yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 630 kişi yakalandı.

Yakalananlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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