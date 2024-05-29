Antalya'da düzenlenen operasyonda 579 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 579 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla son bir hafta içerisinde operasyonlar yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 579 kişi yakalandı.

Yakalananlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.