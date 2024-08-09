Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.

Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan Ş.Y, D.K. ve I.U. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.