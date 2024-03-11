Antalya'da düzenlenen operasyonda 220 kişi yakalandı
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 220 kişi yakalandı. Operasyona 74 ekip ve 162 personel katıldı. Yakalananlar adliyeye sevk edildi.
Antalya'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan veya hüküm giyen 220 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayiş olayları ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalaması amacıyla operasyon yaptı.
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyona 74 ekip ve 162 personel katıldı.
Operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 220 kişi yakalandı.
Yakalananlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.