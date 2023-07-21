Antalya'da düzenlenen operasyonda 1030 sentetik hap ele geçirildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.