Antalya'da düzenlenen operasyonda 1030 sentetik hap ele geçirildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1030 sentetik hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 2 zanlının piyasaya uyuşturucu süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerindeki aramada, 1030 uyuşturucu sentetik hap, 150 gram toz esrar, 6 bin 800 lira ve 1 pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel