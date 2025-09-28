Haberler

Kumluca'da Balık Yarışması Ödülleri Dağıtıldı

Kumluca'da Balık Yarışması Ödülleri Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle dağıtıldı.

Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle gerçekleştirilen yarışmanın ikinci gününde amatör balıkçılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Sibza isimli teknesiyle yarışmaya katılan Zafer Dukan, 22,6 kilogram ağırlığında kuzu (Sarıkuyruk) cinsi balığı tutarak en büyük balık kategorisinde birinci oldu.

Yakala bırak kategorisinde Amore Afload isimli teknesiyle yarışmaya katılan Erdem Karacaoğlu, denize bıraktığı 57 santimetre uzunluğunda lahos cinsi balıkla 342 puanla birinciliği alırken, en çok balık tutma kategorisinde şehit Bülent Albayrak isimli teknesiyle yarışmaya katılan Muhammet Demirhan 73.2 puanla birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren amatör balıkçılara sponsorlar tarafından karşılanan çeşitli ödüller verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerdeki balık popülasyonunun tanıtılması, sürdürülebilir balıkçılığı sevdirmek adına bu gibi organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın daha kapsamlı şekilde yapılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Çok güzel bir yarışma oldu. İlçemizde değişik illerden gelen amatör balıkçıları misafir ettik. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlginin fazla olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah gelecek yıl daha kapsamlı düzenleyeceğiz." dedi.

Yarışma organizatörlerinden KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş da yarışmayı amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek için düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Deprem İstanbul'da hava trafiğini felç etti! Pisti pas geçtiler

İstanbul'da deprem kaosu! Mesaj geldi, uçaklar pisti pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.