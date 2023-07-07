Antalya'da düzenlenen kumar operasyonunda 14 kişiye idari yaptırım uygulandı
Güncel Haberler
Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde yapılan kumar operasyonunda, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda suça konu malzemelere el konulurken, 14 kişi hakkında '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet' suçundan idari yaptırım uygulandı.
Antalya düzenlenen kumar operasyonunda 14 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.
Konyaaltı ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, suça konu malzemelere el konuldu.
Polis ekiplerince 14 kişi hakkında "5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine muhalefet" suçundan idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel