Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bir otelde kaçak içki bulunduğu ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda, 6 bin 919 kaçak içki, 1117 mükerrer kullanıma uygun içki kapağı ele geçirildi. olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.