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Antalya'da düzenlenen Growtech Kampüste etkinliği Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencilerini sektör paydaşlarıyla buluşturdu

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Akdeniz Üniversitesi ile Growtech işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, tarım sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilere fırsatlar sunuyor.

Antalya'da düzenlenen "Growtech Kampüste" etkinliği, Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencilerini sektör paydaşlarıyla bir araya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi ile örtü altı tarım sektörü fuarlarından Growtech işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, fakülte yerleşkesinde yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, programın tarım sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilere fırsatlar sunduğunu söyledi.

Programa çok sayıda sektör paydaşının katıldığını belirten Özkan, "Alanlarında yetkin 70'e yakın tarım firmasının katıldığı etkinlikte, firmalarla birebir görüşme fırsatı bulacaksınız. Bu firmalar, sizlere kendi alanlarında sundukları fırsatları ve kariyer olanaklarını tanıtacaklar. Sizler de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, gelecekte tarım sektöründe nasıl bir rol üstlenebileceğinizi keşfedeceksiniz." diye konuştu.

Tarımın geleceği şekillendiren bir unsur olduğunu vurgulayan Özkan, tarımın sürdürülebilir bir şekilde gelişmesinin, gıda güvenliğinden ekonomiye, çevreden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar birçok alanda hayati bir rol oynadığını dile getirdi.

"Bugünden harekete geçmemiz gerektiği net bir şekilde görülüyor"

Sürdürülebilirlik konusunda acil olarak eyleme geçilmesi gerektiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Gelecek projeksiyonlarına göre ülkemiz 2050'de çölleşme riski taşıyan coğrafyaların arasında yer alıyor. Su kaynaklarının yüzde 75'ini tarımda kullanan bir ülke olarak önlem almamız kaçınılmaz. Tarımsal alanda yapılan bilimsel çalışmaların uzun soluklu olduğunu düşürsek, bugünden harekete geçmemiz gerektiği net bir şekilde görülüyor. Daha verimli sulama sistemlerini geliştirmek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünleri ıslah etmek için sorunlarla yüz yüze gelmeden bugünden çalışmaya başlamalıyız."

Özkan, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara ve gelecek nesillerin bu çalışmalara katkısı açısından etkinliğin oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise iklim krizi nedeniyle dünyada özellikle gıda temini konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, bu sorunla ve olası sorunlarla mücadelede ziraat mühendislerinin etkin rol oynadığını anlattı.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er de firmaların öğrencilerle bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan etkinlikte, öğrenciler, stantlarda sektör paydaşlarıyla birebir görüşme imkanı buldu.

Programda ayrıca tarım sektöründe kariyer olanakları ve çeşitli konularda paneller yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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