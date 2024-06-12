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Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya mağazasının dolandırıcılık yapması üzerine düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mobilya mağazasının açılışa özel kampanya vaadiyle piyasa değerinin çok altında satış yaptığı, ürün bedelinin yüzde 60'ını peşin aldığı, satılan ürünleri teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine araştırma başlattı.

7 Haziran'da işletmenin kapatıldığının tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, olayın şüphelileri F.M, M.E, H.B.Y, E.Ö.Ç ve B.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.M. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Kepez Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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