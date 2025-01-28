Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracında 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve kovalamacada başka bir araca çarpan otomobilde 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Düdenbaşı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamacada 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken otomobiliyle başka bir araca çarptı.

Araçta yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan ve B.Y. olduğu belirlenen sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.