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Antalya'da Dünya Kadınlar Günü Spor Etkinliği Gerçekleştirildi

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Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sporcular su sporlarıyla sahile kadar kürek çekti.

Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünya Kadınlar Günü Spor Etkinliği" gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan sporcular Kaleiçi Marina'dan Konyaaltı sahiline kadar çeşitli su sporu etkinliği yaptı.

Çocuk ve yetişkinlerin birlikte katıldığı etkinlikte sporcular, kano, yelken ve paddle board gibi su sporlarıyla sahile kadar kürek çekti.

Kadın sporcu olarak organizasyonda olmaktan memnun olduğunu belirten Ceyda Topuz, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde gücümüzü göstereceğimiz için çok mutluyum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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