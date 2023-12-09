Antalya'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği: Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri

Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri'nde Antalya Engelliler Sanatevi Korosu ve UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Konser, özel bireylerin ve ailelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Antalya'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Engel Tanımayan Cumhuriyet Konseri" gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen konserin ilk bölümde üyeleri özel gereksinimli bireylerden oluşan şefliğini Hülya Bostanoğlu'nun yaptığı Antalya Engelliler Sanatevi Korosu sahne aldı.

Programın ikinci bölümünde şef Hasan Safran yönetimindeki UTEF Umut Işığı Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıktı.

Özel bireylerin ve ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği konser seyirciden güçlü alkış aldı.

Konsere Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) Bilim Danışma Kurulu Üyesi Tuncay Ercenk, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, Muratpaşa Sosyal Hizmetler Müdürü Zekiye Yetkin Kurt, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar da katıldı.