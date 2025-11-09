Haberler

Antalya'da Düğününde Yabancı Uyruklu Gruplar Arasında Kavga

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi. Sandalyelerin fırlatıldığı ve yumruk yumruğa mücadele edildiği anlar görüntülendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iki grubun sandalyeleri birbirine fırlatarak yumruk yumruğa kavga ettiği anlar yer aldı.

Olay, Serik ilçesi Yenimahalle'deki kapalı park alanında geldi. Düğünde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tarafların sandalyeler ile birbirine saldırdığı ve yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü. Kavganın ardından taraflar dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
