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Antalya'da Düğüne Giden Ailenin Otomobili Kaza Yaptı: 3 Ölü

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Antalya'da düğüne giden bir ailenin otomobili, su tankerine çarptı. Kazada, 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA'da düğüne giden ailenin otomobili, su tankerine arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 1'i bebek, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antalya Kuzey Çevre Yolu Duacılar köyü yakınlarında meydana geldi. Serik ilçesinden Kütahya'daki bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Ahmet Özkan Durak idaresindeki 35 DB 9330 plakalı otomobil, yolun sağında ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 APU 677 plakalı su tankerine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ahmet Özkan Durak ile Minüse Durak ve 8 aylık Gökçe Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Biri bebek, ölen 3 kişinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Bu sırada aile bireyleri, gözyaşlarını tutamadı.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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