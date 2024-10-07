Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Düğünden Dönerken Feci Kaza: 7-8 Yaralı

Antalya'da Düğünden Dönerken Feci Kaza: 7-8 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaklaşık 7-8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANTALYA'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Savaş alanına dönen kaza yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BON 549 plakalı otomobil kavşaktan dönerken karşı istikametten gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, minibüste sıkışan yaralıları çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanalere kaldırıldı. Kazaya karışan minibüstekilerin bir düğünden döndüğü öğrenildi.

'YAKLAŞIK 7-8 KİŞİ YARALANDI'

Kazaya tanık olan Songül Ersan, Düğünden geliyordum, insanların yolda hareketsiz yattığını gördüm. Hepsi yere serilmiş durumdaydı. Aracımı hemen park edip, kendilerine yardım ettim. Hiç kimse yoktu, aileler çığlık atarak bağırıyorlardı. Benim gördüğüm yaklaşık 7-8 kişi yaralanmıştı. Ambulanslar geldi, yaralılara müdahalede bulundu diye konuştu. Hurdaya dönen otomobil ve minibüs çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Haber - Kamera Tunahan KIR ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Otomobil 3-sayfa İtfaiye Antalya Güncel Yaşam Kepez

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

Vay vatandaşın haline! Yeni yıl okkalı zamlarla geliyor

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti
Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın kan donduran bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak? KYK BURS BAŞVURUSU: KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs/ kredi başvurusu nasıl yapılır? Altın fiyatları düşüyor mu? 7 Ekim gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Türkiye- Karadağ maçı ne zaman? Türkiye- Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek?
title