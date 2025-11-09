Antalya'da Düğün Kavgası: İki Grup Arasında Arbede

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde iki grup arasında arbede yaşandı.

Cumhuriyet Mahallesi Aydınpark'taki düğün sırasında parkın dışında iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya, düğündekilerin bazıları da dahil oldu. Kavgada hafif yaralananlar oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga edenleri ayıran polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun birbirini darbettiği, masa ve sandalye fırlattıkları, düğünde yaşanan kargaşa yer aldı.