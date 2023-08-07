Antalya'da Düden Çayı'nda Mahsur Kalan Genç Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Antalya'da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı'nda mahsur kalan genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekibi, simite aldığı kadını iple kıyıya çıkardı.

Olay, saat 09.15 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak alt tarafından geçen Düden Çayı'nda meydana geldi. 23 yaşındaki Esengül Yenenç, çayın kayalık bölgesinden dengesini kaybederek suya düştü. Sürüklenmeye başlayan kadın şans eseri kenarda suya uzanan ağaç dallarına tutunmayı başardı. Kadının "İmdat" çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Makilik alandan çaya inen itfaiye hemen kadını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı. İlk önce botla kurtarma yapmak isteyen ekip, kadının dalı bırakma ve zaman kaybı nedeniyle ikinci planı devreye soktu. Dalgıç kıyafeti giyen itfaiye ekibi, akıntılı ve yosunlu çaya atladı. İp ve simitle kadının yanına ulaşan itfaiye eri önce kadını sakinleştirdi. Daha sonra simite giren kadın karadaki ekipler tarafından kıyıya çekildi. Bir hayli bitkin görünen kadın, "Sizlerden Allah razı olsun, Allah'ım sizlere uzun ömür versin" diyerek mutluluğunu dile getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Dala tutunmasam gitmiştim"

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Yenenç," Çayın yukarısına tuvalete gitmiştim. Oradan suyun içine düştüm. Abiler bana dala tutunma demeseydi gitmiştim.Su çok soğuktu" dedi.

"Dala tutunmasını söyledim"

Kadına yardım etmeye çalışan Nurettin Özsevinç, " Bir çığlık duydum. Hemen aşağı indim. Uzun bir sopa getirdim. Ama yetişmedi. Ben suya girmedim kurtaramayabilirim diye. Polisi aradık. Kadının o dala yaklaşık 30-35 dakika sıkı sıkı tutunmasını sağladım. "Bırakma" ekipler geliyor diye telkin ettim. O dalı bıraksaydı, sürüklenip ölebilirdi" diye konuştu.

Öte yandan yukarıya çıkarılan Yenenç'e, komşuları, "Ne işin vardı kızım orada" diyerek tepki gösterdi. - ANTALYA