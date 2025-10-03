Haberler

Antalya'da Düden Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Düden Çayı'nda sazlıklar arasında hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenirken, kimliği henüz tespit edilemedi. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Habipler Mahallesi, 5716 Sokak'taki Düden Çayı'nda sazlıkların olduğu bölgede hareketsiz duran bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bot yardımıyla çayın kenarındaki sazlık alana gelen AFAD ekibi hareketsiz duran kişiyi çıkardı.

Yapılan incelemede yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kişinin erkek olduğu tespit edildi.

Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
