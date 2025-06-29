Antalya'da Dubleks Ev Yangınında Aile Tedbir Amaçıyla Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangında Gülseren K.'ye ait dubleks ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yalnız bulunan Gülseren K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ailenin yangından 3 saat önce İsviçre'den tatile döndüğü öğrenildi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde çıkan yangınla dubleks ev yandı. Yangın sırasında içeride yalnız olan ev sahibi Gülseren K., tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Gülseren K. ve ailesinin yangından 3 saat önce İsviçre'den yazlık evlerine tatile geldiği belirtildi.

Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 556 Sokak'ta Gülseren K.'ye ait dubleks evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Evin ikinci katında bulunan klimadan kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek üst katı ve teras bölümünü sardı. Dumanları fark eden ev sahibi Gülseren K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AİLE İSVİÇRE'DEN 3 SAAT ÖNCE GELMİŞLER

Yangın sırasında evde yalnız olan Gülseren K., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında diğer aile bireylerinin dışarıda olduğu belirtildi.

İhbarla olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Dubleks evin ikinci katı ve teras bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gülseren K.'nin ailesiyle yaklaşık 3 saat önce İsviçre'den Antalya'ya yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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