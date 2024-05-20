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Antalya'da Dronlarla Kaçak Balık Avcılığı Denetimi

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Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başladığı dönemlerde iç sularda dronlu denetimler gerçekleştirerek kaçak balık avcılığının önüne geçmek için mücadele ediyor. Ekipler, geçen sene 7409 dronlu denetim yaparak 85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira idari ceza uyguladı.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başladığı dönemlerde iç sularda dronlu denetimler gerçekleştirerek kaçak balık avcılığının önüne geçmek için mücadele ediyor.

Ekipler, av yasağının başladığı dönemlerde baraj, nehir, dere, gölet başta olmak üzere tüm iç sularda dronlu denetimlerini artırdı.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar Antalya'nın tüm ilçelerindeki iç sularda havadan görüntüleme yapan ekipler, kaçak balık avcılığı yapanları tespit ediyor.

Su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmayı hedefleyen ekipler, 1,5 kilometrelik alanı gece ve gündüz dronlarla tarayabiliyor. Sürdürülebilir balıkçılık için herkesin av yasağına uymasını isteyen ekipler, iç sularda yoğun mesai harcıyor.

Geçen sene 7409 dronlu denetim yapan ?Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira idari ceza uyguladı.

Dronlu denetimler artınca kaçak balık avcılığının da azaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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