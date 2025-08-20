Antalya'da Drift Yapan Sürücülere Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir çocuk parkında drift yapan sürücü ve ters yönden gelen başka bir sürücüye yasal işlem başlatıldı. Drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, diğer sürücüye para cezası verildi.

ANTALYA'da çocuk parkı içerisinde drift yapan araç sürücüsü ile ters yönden gelen başka bir sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

Kepez ilçesindeki bir çocuk parkı içerisinde drift yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan araç sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Sürücünün sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulurken, Türk Ceza Kanunu 179/2 maddesi gereğince işlem uygulandı.

Diğer yandan Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşan aracın sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.