Antalya'da Drift Yapan Sürücülere Ceza

ANTALYA'da çocuk parkı içerisinde drift yapan araç sürücüsü ile ters yönden gelen başka bir sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

Kepez ilçesindeki bir çocuk parkı içerisinde drift yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan araç sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Sürücünün sürücü belgesine 2 ay süre ile el konulurken, Türk Ceza Kanunu 179/2 maddesi gereğince işlem uygulandı.

Diğer yandan Konyaaltı Bulvarı üzerinde ters yönden gelerek trafiği tehlikeye düşüren ve sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşan aracın sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: ANTALYA,