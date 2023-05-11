Antalya'da dövülüp taksinin çarpması sonucu ölen Çağrı Aktaş davasında iddianame hazırlandı

Antalya'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpmasıyla ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenip tutuklanan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın, hazırlanan iddianamede 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANTALYA'da, dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarpmasıyla ölen Çağrı Aktaş'ı (30) darbettiği belirlenip tutuklanan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın, hazırlanan iddianamede 18'er yıla kadar hapsi istendi. Tutuksuz sanık taksi şoförü H.Ü.'nün ise 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaza, geçen yıl 29 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Akan trafikte yol ortasında yürüyen ve araçların önüne atlayan Çağrı Aktaş, otomobillerden inen 2'si kadın, 5 kişiyle tartıştı. Dövülen Aktaş, yol ortasında fenalık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddianamede, sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 'Haksız tahrik altında olası kastla öldürme' suçundan 18'er yıla kadar, taksi şoförü H.Ü.'nün ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.