Antalya'da Domuzların Neden Olduğu Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan domuz sürüsüne çarpan araç, karşı şeride geçip devrildi. Otomobilden fırlayan sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek iki kişi yaralandı.
Bestegül Akkaş'ın (25) kullandığı 07 VHL 54 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Tekirova Mahallesi'nde, yola çıkan domuz sürüsüne çarpmasının ardından karşı şeride geçip devrildi. Bu sırada otomobilden fırlayan Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı 06 AS 8454 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Akkaş, hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan Cemre Göçer (2) ve Erdem Girginel (39) kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Otomobil sürücüsü U.C.B, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.