Antalya'da Domuzların Neden Olduğu Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, biri bebek iki kişi yaralandı. Kazaya neden olan domuz sürüsüne çarpan araç, karşı şeride geçip devrildi. Otomobilden fırlayan sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.