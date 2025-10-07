Haberler

Antalya'da Domuz Avında Baba, Oğlu Tarafından Kazara Vuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avı sırasında, oğlu tarafından kazara vurularak hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ramazan Y'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan oğlu H.Y., ateşi babasına yönelterek av sırasında domuz sanarak ateş açtığını belirtti.

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında oğlu tarafından kazara vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

Bozdoğan Mahallesi'nde Ramazan Y. (71) ve oğlu H.Y. (42) domuz avına çıktı.

Av sırasında H.Y'nin ateş açtığı tüfekten çıkan saçmalar, Ramazan Y'ye isabet etti.

Oğlunun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ramazan Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekibince gözaltına alınan H.Y'nin ifadesinde, çevrede bir hareketlilik gördükten sonra domuz sanarak ateş açtığını ve saçmaların kazara babasına isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.