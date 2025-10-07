Antalya'da Domuz Avında Baba, Oğlu Tarafından Kazara Vuruldu
Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avı sırasında, oğlu tarafından kazara vurularak hayatını kaybeden 71 yaşındaki Ramazan Y'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan oğlu H.Y., ateşi babasına yönelterek av sırasında domuz sanarak ateş açtığını belirtti.
Bozdoğan Mahallesi'nde Ramazan Y. (71) ve oğlu H.Y. (42) domuz avına çıktı.
Av sırasında H.Y'nin ateş açtığı tüfekten çıkan saçmalar, Ramazan Y'ye isabet etti.
Oğlunun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ramazan Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekibince gözaltına alınan H.Y'nin ifadesinde, çevrede bir hareketlilik gördükten sonra domuz sanarak ateş açtığını ve saçmaların kazara babasına isabet ettiğini söylediği öğrenildi.