Antalya'da Doludan Tarım Arazileri Zarar Gördü

Antalya'da dolu yağışı sera ve mahsullere zarar verdi

-Akşam yağan doludan dolayı dışarı çıkamayan çiftçiler, sabah seralarına gidince zararı gördü

-Karpuz ve kavun ekili tarım arazileri de yağıştan dolayı zarar gördü

-Yıldırım düşmesi sonucu yanan ağacı da yine dolu yağışı söndürdü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam meydana gelen dolu yağışı, sera ve tarım arazileri ile mahsullere zarar verdi. Yine akşam saatlerinde yıldırım çarpması sonucu yanan ağaç, hemen akabindeki dolu yağışı ile söndü.

Serik'e bağlı Alacami Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alana düşen yıldırım, çam ağaçlarının bulunduğu noktada yangına neden oldu. Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ancak ekipler olay yerine ulaşmadan hemen önce başlayan yoğun dolu yağışı, alevleri kısa sürede bastırarak yangının büyümesini önledi. Dolu yağışının devam etmesinin ardından ilçedeki bir çok sera ve tarım arazileri de zarar gördü. Mahsulleri de zarar gören çiftçiler, sabah uyandıklarında neye uğradığını şaşırdı.

"Dolu yağışından dolayı dışarı çıkamadık"

Ürünlü Mahallesi'nde cam serası ve ürünleri zarar gören çiftçilerden Arif Işık, "Doludan dışarı çıkamadık. Çok şiddetli yapıyordu. Sabah geldiğimizde seralarımızda zararı gördük. Kavun ve karpuzlarımız da zarar görmüş. Yaklaşık 5 dönüm seramda zarar var. " dedi.

Bir diğer çiftçi Bayram Boyatan ise, arazinde zarar olduğunu belirterek, "Bütün emeğimiz gitti. Kurban Bayramı'ndan sonra hasat düşünüyorduk. 10-12 dönüme karpuz ekmiştim, hepsi gitti. Yapacak bir şey yok, Allah'tan gelen bir şey. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. " diye konuştu.