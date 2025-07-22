Antalya'da Dolmuş Sürücüsü Bıçakla Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta, dolmuş hattından çıkarılan bir sürücünün meslektaşına pusu kurarak bıçakla saldırdığı olayda, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dolmuş hattından çıkarılan sürücü, bu duruma neden olduğunu gerekçe gösterdiği meslektaşını pusu kurup bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken, ağır yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Dolmuş şoförü M.G., hakkında yolcu şikayeti bulunması nedeniyle çalıştığı hattan çıkarıldı. M.G., iddiaya göre bu duruma neden olduğunu düşündüğü meslektaşı Sami Savur'a husumet beslemeye başladı. Dün, Savur'un Doğu Garajına geleceği saati önceden öğrenen M.G. pusu kurup, beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında Savur'un dolmuştan inmesinin ardından M.G. yanında getirdiği bıçakla saldırıya geçti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Savur, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı sonrası çevredekilere tehditler savuran M.G., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.