Antalya'da Dolmuş Sürücüsü Bıçakla Yaralandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dolmuş hattından çıkarılan sürücü, bu duruma neden olduğunu gerekçe gösterdiği meslektaşını pusu kurup bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalanırken, ağır yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Dolmuş şoförü M.G., hakkında yolcu şikayeti bulunması nedeniyle çalıştığı hattan çıkarıldı. M.G., iddiaya göre bu duruma neden olduğunu düşündüğü meslektaşı Sami Savur'a husumet beslemeye başladı. Dün, Savur'un Doğu Garajına geleceği saati önceden öğrenen M.G. pusu kurup, beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında Savur'un dolmuştan inmesinin ardından M.G. yanında getirdiği bıçakla saldırıya geçti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Savur, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı sonrası çevredekilere tehditler savuran M.G., kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.