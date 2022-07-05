Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı Antalya'nın Finike ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Antalya'nın Finike ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı. Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde dolandırıcılık suçuna karıştıkları ileri sürülen A.E. (25) ve H. Ç'nin (31) Kumluca'da olduklarını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 18 altın bilezik, 1 çeyrek altın, 5 altın nazarlık ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edilen bir şüphelinin de arandığı bildirildi. AA / Ali Karataç - Güncel Hisarcık Antalya Finike Güncel Haberler

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