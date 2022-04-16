Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da başkasına ait aracı sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da başkasına ait aracı sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, N.A'nın bir araç için 2 kişiye 78 bin lira kapora verdiği ve dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda şüpheliler A.Ü. ve İ.E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tragger, Antalya, Güncel, Haberler

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