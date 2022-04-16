Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da başkasına ait aracı sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, N.A'nın bir araç için 2 kişiye 78 bin lira kapora verdiği ve dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda şüpheliler A.Ü. ve İ.E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.