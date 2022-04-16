Antalya'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da başkasına ait aracı sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da başkasına ait aracı sattıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, N.A'nın bir araç için 2 kişiye 78 bin lira kapora verdiği ve dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda şüpheliler A.Ü. ve İ.E.Ü. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel