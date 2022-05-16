Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Haberler

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Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'da telefon satışı sırasında sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da telefon satışı sırasında sahte dekontla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişinin internet üzerinden satışa çıkardıkları cep telefonlarını, sahte banka dekonttu göstererek aldığı öne sürülen S.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli S.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, Asayiş, Güncel, Haberler

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