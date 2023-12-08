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Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

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Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin toplamda 124 bin dolar ve ziynet eşyalarını çaldığı belirtildi.

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yabancı uyruklu vatandaşları çeşitli söylemlerle kokutarak baskı altına alan ve toplamda 124 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli şahısların dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşarak inceleme başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan araştırmada, şüphelilerin telefon ile aradıkları yabancı uyruklu şahıslara "Kimlik bilgilerinin eline geçtiği", "Yabancı Uyruklu şahıslara vatandaşlık tahkikatı ile ilgili problemlerin olduğu, "Kimlik bilgilerinin kullanılarak ülkeye kaçak yollardan uyuşturucu madde ve silah getirildiği" gibi söylemlerle müştekileri korkutarak baskı ile etki altına aldığı ve verdikleri banka hesaplarına yüklü miktarda para gönderilmesini istediği tespit edildi.

Ekipler, 3 kişiyi toplamda 124 bin Amerikan doları ve çok sayıda ziynet eşyaları ile dolandıran yabancı uyruklu M.E. ve M. İ. E.'yi yakaladı. isimli şahıslar görevlilerimizce yakalanmıştır.

Şüpheli şahıslar, haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Antalya Dolandırıcılık Yakalama 3. Sayfa Güncel Haberler

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