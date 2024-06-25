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Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Antalya'da kendilerini polis, jandarma, MİT görevlisi, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 4 kişiyi dolandırdıkları ihbarı üzerine yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Emniyetin yaptığı aramalarda cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis, jandarma, MİT görevlisi, hakim ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin 4 kişiyi dolandırdıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, aramalarda cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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