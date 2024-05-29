Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kendisini telefonda MİT başkanı olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli H.A, suçüstü yakalandı.

Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonu ve sim kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı.