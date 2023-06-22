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Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

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Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ikinci el e-ticaret platformlarında satılık araba parçaları ilanları vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Antalya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el e-ticaret platformlarında satılık araba parçaları ilanları vererek vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

ATM cihazlarından para çektikleri tespit edilen şüpheliler E.C, Y.C. ve İ.C. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, E.C'nin 54, İ.C'nin 10 ve Y.C'nin 3 nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Antalya Güncel Haberler

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