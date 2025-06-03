Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da telefonda kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandıran 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda şüpheliler E.Ç. ve İ.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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