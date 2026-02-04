Haberler

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. İki kişiyle boya malzemesi almak için anlaşıp dolandırılan mağdurun şikayeti üzerine başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, müracaatta bulunan mağdur N.Ü'nün 38 bin avro karşılığında boya malzemesi satın almak için 2 kişiyle anlaştığını fakat malzemeleri teslim almadan şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıklarını beyan etmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli H.K. ve T.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, T.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
