Haberler

Antalya'da Dolandırıcılık İddiasi: Kadın 4 Milyon Lirasını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Filiz Çetin, kendisini portföy yöneticisi olarak tanıtan bir kişi tarafından 4 milyon lirasının alındığını öne sürdü. İddiaya göre, dolandırıcı, Çetin'e yaptığı vaatlerle güven sağladı ve ardından çeşitli bahanelerle para talep etti. Çetin, dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa başvurdu.

ANTALYA'da yaşayan Filiz Çetin (48), kendisini portföy yöneticisi olarak tanıtan İ.H.S.'nin, 'Paranı katlayacağım' vaadiyle yaklaşık 4 milyon lirasını aldığını öne sürdü. "Kendi paramın dilencisi oldum" diyen Çetin, suç duyurusunda bulunurken, İ.H.S. ise suçlamaları reddetti.

Kentte yaşayan 2 çocuk annesi Filiz Çetin, iddiasına göre, 1 yıl önce çocuklarını götürdüğü kursun yanındaki pastanede sürekli vakit geçiren İ.H.S. ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı. Çetin'e kendisini yardımsever, güvenilir biri olarak tanıtan İ.H.S., çevresindekilere de portföy yöneticisi olduğunu, paraları değerlendirdiğini söyledi. Güven kazanan İ.H.S., Filiz Çetin'den parça parça para aldı. 100 ile 200 bin lira arasında değişen miktarlar talep eden İ.H.S., şubat ayından itibaren daha yüksek meblağlar istedi. Nisan ayına kadar devam eden süreçte İ.H.S.'nin kendisinden toplamda yaklaşık 4 milyon lira aldığını öne süren Filiz Çetin, savcılığa başvurup, şikayetçi oldu. Çetin, İ.H.S.'nin kendisine güven sağladığını belirterek, "Sabahtan akşama aynı yerde olurdu. Herkes onu tanır, aileden biri gibi davranırdı. 'Ben kaçan biri değilim, yerim yurdum belli' derdi. Herkese kendini acındıran hikayeler anlatırdı. Ben de 'Hasta ve ölecek bir insan ne çalabilir ki' diye düşündüm. Arkadaşlığımız başlamış oldu. İşlemleri bile bazen telefonumdan kendisi yapıyordu" dedi.

'PARAMI İSTEDİĞİMDE 'BENİ TACİZ EDİYORSUN' DİYORDU'

Elden verdiği para ve ziynet eşyalarıyla birlikte toplamda 4 milyon lirasını geri istediğini söyleyen Filiz Çetin, "Banka kayıtlarıyla 3 milyon 300 bin lirasını kanıtlayabiliyorum. Bunun dışında altın bozdurup verdiklerim, kredi kartlarımdan yaptığım ödemeler de var. Sürekli, 'Paraları katlayacağız, kimseye muhtaç olmayacaksın' diyordu. Oysa paramı aldı, hiçbirini geri vermedi. Kendi paramın dilencisi oldum. Arayıp sürekli paramı istediğimde ise 'Beni taciz ediyorsun' gibi yanıtlar alıyordum" diye konuştu.

'PARAMIN PUL OLMASINI İSTEMİYORUM'

İyi niyetinin suistimal edildiğini söyleyen Çetin, "Paralarımı aldı, çocuklarımın okul senetlerini ödeyeceğini söyledi ama ödemedi. İyi niyetimi kullandı, arkadaş gibi yaklaştı, amacı tamamen paraymış. Yalnızca beni değil, çevresindeki başka insanları da dolandırmış. Fakat kimse şahitlik yapmak istemiyor. Yasalara güveniyorum, paramın pul olmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'KAMU DAVASI AÇILACAĞINA İNANCIMIZ TAM'

Filiz Çetin'in avukatı Hazal Ekin Bilge Öztürk de "Bahsi geçen şahıs kendisini borsayla ilgilenen biri olarak tanıttı. Müvekkilden birçok kez para talep edilmiştir. Müvekkil de bu miktarları iletmiştir. Fakat olayın farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hakkında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağına inancımız tamdır" dedi.

DHA muhabirinin ulaştığı İ.H.S. ise Filiz Çetin'in iddialarını reddederek, Çetin'e kendisinin de para verdiğini, yaşanan durumun karşılıklı olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Hulusi Akar'ın küçük çocuğa kılıçla pasta yedirdiği görüntüler ses getirdi

Hulusi Akar'ın resepsiyondaki hareketi gündem oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.