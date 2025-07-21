Antalya'da Dolandırıcılık Girişimi: İstihbarat Görevlisi Taklidi

Antalya'da Dolandırıcılık Girişimi: İstihbarat Görevlisi Taklidi
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Antalya'da kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan bir kişi, 900 bin liralık ziynet eşyasını dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılık girişimini fark eden mağdur, eşyalarını vermeyerek polise başvurdu. Zanlı yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 900 bin liralık ziynet eşyasını dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.E. telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmeleriyle 900 bin liralık ziynet eşyasını söylenen adrese götürdü. Durumdan şüphe duyan M.E, ziynet eşyalarını zanlıya vermeyerek polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli R.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının, cep telefonu ve SIM kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.O, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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