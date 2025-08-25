Antalya'da Dolandırıcılara Operasyon: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Antalya'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Z.C'nin 3 kilogram ziynet eşyasını aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 5 kişinin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlının başka bir suçtan tutuklu olduğu belirlendi.