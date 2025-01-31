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Antalya'da Dolandırıcılara Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Dolandırıcılara Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak 575 bin lira dolandırdığı belirlenen 2 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Emniyet, geniş çaplı bir soruşturma ve operasyon gerçekleştirdi.

Antalya'da kendileri "polis" olarak tanıtıp bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini "polis" olarak tanıtarak bir kişiyi yaklaşık 575 bin lira dolandırdıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, detaylı araştırmada olayı yabancı uyruklu H.A.E.C'nin gerçekleştirdiğini, şüpheliyi yabancı uyruklu M.A'nın yönlendirdiğini tespit etti.

M.A'nın 2023 yılına ait faili meçhul nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğunu da belirleyen ekipler, zanlı ile H.A.E.C'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Operasyonda cep telefonları ile sim kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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