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Antalya'da Doğan Yavrusu ve Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Antalya'da Doğan Yavrusu ve Kızıl Şahin Doğaya Salındı
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Antalya'da bir otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından 5 Ocak Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı. Ayrıca, yaralı olarak getirilen kızıl şahinin de tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldığı bildirildi.

Antalya'da otobüs terminalinde kutuda bulunan doğan yavrusu, tedavi sürecinin ardından Dünya Kuş Günü'nde doğal yaşam alanına salındı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin elindeki kutunun içinde bulunan doğan yavrusu, tedavi için Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Parkın veteriner kliniğinde ayaklarına iple bağlanmış halkalardan kurtarılan kuş, tedavi ve karantina sürecine alındı.

Doğan yavrusu, yaklaşık 13 günlük sürecin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla doğal yaşam parkından 5 Ocak Dünya Kuş Günü öncesinde doğaya salındı.

Yaralı kızıl şahin de yeniden özgür

Doğal yaşam parkının kliniğine yaralı halde bulunarak getirilen kızıl şahinin de yaklaşık bir aylık tedavisi tamamlandı. Tedavisinin ardından uçma kafesine alınan ve rehabilitasyonu burada tamamlanan kızıl şahin de doğal yaşam alanına salındı.

Doğan yavrusu ve kızıl şahinin özgürlüğe kanat açtığı anlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, 5 Ocak Dünya Kuş Günü dolayısıyla kuşları özgürlüklerine kavuşturduklarını söyledi.

Doğal yaşam parkında 61 kuş türünün yaşadığını ifade eden Arsun, en çok ilgiyi flamingo, deve kuşu, ara papağanları ve ispinozların çektiğini dile getirdi.

Yaşam parkının renkli kanatları ilgi görüyor

Arsun, rengarenk kanatları ve güzel sesleriyle kuşların ziyaretçilerin izlemekten en çok keyif aldığı türler olduğunu söyledi.

Doğadan gelen hasta ve yaralı hayvanların bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini de yaptıklarını anlatan Arsun, "2024 yılında 1071 hayvanı kliniğimizde tedavi ettik. Bunların 802'sini doğal ortamına bıraktık. Antalya, kuşlar için göç yolu üzerinde bir bölge olduğu için çok sayıda yaralı kuş getiriliyor. Kuşlar, ekolojimizde ve doğal habitatımızda önemli bir yere sahip. Tohumların yayılması, doğadaki leşlerin ve kemirgenlerin temizlenmesi gibi çok faydaları var." diye konuştu.

Doğal yaşam parkının 650 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu belirten Arsun, "Parkımızda yapay gölümüz de var. Doğal yaşam alanlarından ak balıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, şahin, atmaca ve doğan gibi kuşlar da sık sık misafirimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya da Antalya'nın göçmen kuşların kullandığı güzergahta yer aldığını, bu nedenle kuş çeşitliliğinin fazla olduğunu söyledi.

Kentte kaçakçılığa karşı da mücadele ettiklerini dile getiren Kaya, "Sıkı takip yapıyoruz. Kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kuş ticareti yapan kişilere ceza uyguluyoruz. Yakaladığımız kuşları da doğal yaşam parkına getirip buradaki tedavilerinin ardından doğaya salıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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